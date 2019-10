Wülfrath : Anwohner sind gegen Straßen-Öffnung

Die Alte Ratinger Landstraße darf bis dato nicht in beiden Fahrtrichtungen genutzt werden. Foto: Blazy, Achim (abz)

Bewohner der Alten Ratinger Landstraße machten ihrem Ärger bei einem Infostand der SPD Luft.

Soll die Alte Ratinger Landstraße Einbahnstraße bleiben, oder soll sie wieder in beide Richtungen geöffnet werden? Darüber wollte die Wülfrather SPD mit den Anwohnern und anderen Betroffenen bei einem Infostand sprechen. Auslöser war eine Diskussion, die in der Ratssitzung am 9. Juli während der Einwohnerfragestunde aufgekommen war.

Die Wülfrather Gruppe (WG) hatte daraufhin im Ausschuss für Umwelt und Ordnung (AUO) den Antrag gestellt, die Einbahnstraßenregelung auf der Alten Ratinger Landstraße aufzuheben. Die Anwohner sind empört. „Schon jetzt ist die Lebensqualität in den angrenzenden Wohnungen beeinträchtigt“, sagt Anwohnerin Ruth Fischer. „Den ganzen Tag hört man die Geräusche der Autos, das macht krank.“ Wenn die Straße in beide Richtungen geöffnet würde, würde der Verkehr noch mehr zunehmen, und mit ihm die Lärm- und Feinstaubbelastung.

Info Betonklotz-Markierung ist nur ein Provisorium Die Bewohner kritisieren, dass das „Tempo 30“-Schild zu niedrig und nicht gut sichtbar angebracht sei. Auch die Markierung der Einbahnstraße mit einem Betonklotz sei ein Provisorium und müsse verbessert werden.

Ruth Fischer sprach damit im Sinne der meisten Anwesenden. „Wir Bewohner sind alle dagegen“, sagte Norbert Traut. Die Alte Ratinger Landstraße verbindet die Mettmanner Straße mit der Straße „Zur Fliehte“ und führt am städtischen Friedhof sowie am Gewerbegebiet „Fliethe“ vorbei. Zwischen der Bushaltestelle und der Einmündung der Heinrich-Heine-Straße ist die Durchfahrt nur in Richtung „Zur Fliethe“ erlaubt. Für Lkw über 7,5 Tonnen besteht eine Vollsperrung.

Ein Problem sei, so die Anwohner, dass sich einige Fahrer nicht daran halten. Auch die Tempo-30-Schilder würden meist missachtet. Eine Umwidmung zur Durchgangsstraße würde die Situation in jeder Hinsicht verschlimmern. „Dabei bringt das gar keine Zeitersparnis für die Autos“, ist sich eine Bürgerin sicher.

Wolfgang Barchmann ist nicht nur Anwohner, sondern auch Busfahrer auf der Line 747. Als der Kreisverkehr an der Mettmanner Straße monatelang umgebaut wurde, war die Alte Ratinger als Umleitung zuletzt für den Verkehr geöffnet. „Damals hatte ich teilweise 15 Minuten Verspätung bis zur Ampel Mettmanner Straße“, berichtet Barchmann. „Wenn das jetzt dauerhaft aufgemacht wird, haben wir das gleiche Problem in Grün“, meint der Busfahrer.

Anwohner der Heinrich-Heine- und der Bertolt-Brecht-Straße könnten schon jetzt nachts kaum schlafen, sagt Dieter Fischer. „Und wegen der Luftqualität können sie kein Fenster aufmachen, oder sie müssen jeden Tag Staub wischen“, ergänzt Ute Deitermann. Zudem sei es für Kinder gefährlich, die Alte Ratinger zu überqueren. „Da wird so gerast, dass die nicht einmal Achtung vor dem städtischen Friedhof haben“, kritisiert Ruth Fischer. „Wenn Leute sagen, der Ton in Deutschland sei rauer geworden, dann sage ich: Scheinbar nicht ohne Grund.“