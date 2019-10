Wülfrath : Café Schwan ist typisch fürs Neanderland

Wülfrath Mit Rinderrouladen, Sauerbraten und bergischer Kaffeetafel trägt Elke Kuchta zur regionalen Esskultur bei – und wurde ausgezeichnet.

Inzwischen legt Elke Kuchta vermehrt Wert auf regionale Angebote. „Wir sind umgestiegen auf typische regionale Produkte“, sagt sie. So bietet das Café Schwan nicht nur das Neandertaler Bier an, das in Erkrath gebraut wird, sondern auch Wasser aus Haan und Kaffee aus einer Rösterei in Neuss. Vor kurzem nun wurde das Café Schwan mit dem „Typisch Neanderland“ Siegel ausgezeichnet. „Hier können Sie auch eine typische Bergische Kaffeetafel genießen“, verkündete der Amtsleiter Dirk Haase bei der Verleihung der Urkunde. Natürlich darf die Bergische Kaffeetafel beim Fokus auf die Region nicht fehlen. Über das Siegel freut sich Elke Kuchta sehr. „Es ist schön, dass man sich zusammenschließt“, erklärt sie. Sie habe bereits einige interessante Leute kennengelernt, die regionale Produkte herstellen. „Man muss die Kleinen unterstützen“, meint sie. Aus diesem Grund möchte sie sich auch mit dem einen oder anderen in Verbindung setzen, denn so manches Produkt kann sie in ihrem Café sicher gut verwenden.