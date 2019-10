Wülfrath : Standesamt vergibt noch Trautermine für Ende Dezember

Wülfrath (RP) Als besonderen Service bietet das Standesamt Wülfrath auch zwischen Weihnachten und Neujahr Trautermine an. Wer kurz entschlossen noch in diesem Jahr den Bund fürs Leben schmieden will, kann dies am 27. Dezember zwischen 10 und 14 Uhr, am 28. Dezember zwischen 10 und 14 Uhr, am 30. Dezember zwischen 10 und 14 Uhr und sogar am 31. Dezember zwischen 10 und 12 Uhr tun.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken