Heiraten in Mettmann : Stadt Mettmann vergibt Termine fürs Standesamt

Wer in der Goldberger Mühle heiraten will, sollte flott sein: Die Termine sind schnell vergeben. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Wer einen Wunschtermin reservieren möchte, sollte schnell sein – vor allem, wenn es ein besonderer Ort sein soll.

(arue) Ab Dienstag, 1. Oktober, können im Standesamt Mettmann Termine für die standesamtliche Hochzeit im kommenden Jahr persönlich – also von den Brautleuten oder einem Bevollmächtigten – reserviert werden. Darauf weist jetzt die Stadtverwaltung hin. Dafür braucht das Standesamt die Personalausweise oder Reisepässe der Brautleute. Außerdem ist eine Kaution in Höhe von 59 Euro zu hinterlegen. Aufgrund des zu erwartenden Andrangs am Stichtag beginnt die Terminvergabe bereits um 7.30 Uhr. Das Standesamt weist zusätzlich darauf hin, dass das Rathaus an diesem Tag bereits vor 7.30 Uhr geöffnet sein wird. Die Terminvergabe verläuft nach Eingang.