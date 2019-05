In der NGZ-Redaktion Neuss : Experten beraten telefonisch zum Thema Schlaganfall

Neuss Das Johanna-Etienne-Krankenhaus ist einer der größten regionalen Schlaganfallversorger und behandelt nach eigenen Angaben rund 1500 Schlaganfallpatienten pro Jahr auf der Stroke Unit, einer spezialisierten Schlaganfalleinheit mit zwölf Betten.

Im Vorgriff auf den Schlaganfall-Tag am Freitag, 10. Mai, bieten drei Experten des Johanna-Etienne-Krankenhauses in Kooperation mit der NGZ eine kostenlose Telefon-Beratung an – und zwar am Donnerstag, 9. Mai, in der Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr.