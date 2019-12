Wülfrath : Regionalplan sorgt für Verwunderung

Wülfrath Die Initiative Düssel-West kritisiert die vielen Kehrtwenden der willkürlichen Regionalplanänderung.

Weniger spricht in diesem Zusammenhang von einer Kehrtwende in mehreren Bereichen: „Der eigentliche Anlass für die gerade erst beschlossene Regionalplanung sollte die Wohnraumnot in Düsseldorf sein. Unter dem Slogan ‚Wohnbauland am Rhein’ sollte der Stadt Düsseldorf im Umfeld Wohnraum beschafft werden.“

So komme es nun, dass die Fläche Düssel-West trotz erheblicher Umweltauswirkungen als allgemeiner Siedlungsbereich für den lokalen Bedarf auf Grund des hohen Wohnbauflächenbedarfs in Kauf zu nehmen sei. Weniger ist verwundert: „Man reibt sich die Augen – da wurde Düssel-West im Ranking gerade hochgejubelt, weil die Fläche aus verkehrlicher Sicht gut für den regionalen Bedarf sein soll, und nun dient sie angeblich nur für den lokalen Bedarf?“ Dabei habe das Ranking ökologische Aspekte nicht berücksichtigt, außerdem sei die neue Haltestelle nur für Pendler nach Düsseldorf relevant.

Nach Aussage der Bürgermeisterin benötigt Wülfrath die Fläche Düssel-West für sich selbst nicht. „Da ist sie auch im Recht, da IT NRW in der Bedarfsplanung für Wülfrath von einem Rückgang der Einwohnerzahl in den nächsten fünf bis zehn Jahren ausgeht. Ein lokaler Bedarf ist also an den Haaren herbeigezogen“, beschwert sich Weniger.