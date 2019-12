Schließung des Wülfrather Standorts : Knorr-Bremse gründet Transfergesellschaft

Im Mai gab es einen Demonstrationszug von Mitarbeitern der Firma vom Werkstor durch die Wülfrather Innenstadt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath (RP) Die Geschäftsführung und die Arbeitnehmervertreter der Knorr-Bremse Steering Systems GmbH haben bei der geplanten Schließung des Wülfrather Standorts im Verlauf eines Einigungsstellenverfahrens eine Einigung erzielt.

Zusätzlich zu einem Abfindungspaket und weiteren Sonderleistungen wird für die ausscheidenden Mitarbeiter zum 1. Januar 2020 eine Transfergesellschaft gegründet.

Diese Gesellschaft soll den rund 180 betroffenen Mitarbeitern den Übergang in neue Beschäftigungsverhältnisse erleichtern. Das in den vergangenen Jahren in Wülfrath aufgebaute Know-how insbesondere im Entwicklungs- und Projektmanagement für Nutzfahrzeuglenkungen wird in einem Engineering Center mit rund 50 Mitarbeitern fortgeführt.

„Dieses Paket ist ein guter Kompromiss, der zwischen allen Beteiligten in intensiven Diskussionen erarbeitet wurde. Mit dieser Lösung werden wir sowohl unserer sozialen Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern gerecht, als auch der notwendigen Neuausrichtung unseres Lenkungsgeschäftes“, so Rainer Hartmann, Geschäftsführer der Knorr-Bremse Steering Systems GmbH. Ahmet Yildiz, Betriebsratsvorsitzender der Knorr-Bremse Steering Systems GmbH, ergänzt: „Wir haben hart miteinander gerungen und das Bestmögliche für unsere Kollegen erstritten. Es bleibt aber ein harter Schnitt, wenn Arbeitsplätze verloren gehen.“

Der Vorstand von Knorr-Bremse hatte am 22. Mai dieses Jahres beschlossen, die Produktion von Lenksystemen am Standort Wülfrath im Jahr 2020 einzustellen. Grund war vor allem ein früher als angenommen ausgelaufener Großauftrag für Pkw-Lenksysteme. Das Unternehmen verfolge weiterhin konsequent das strategische Ziel, sich als weltweit führender Lieferant für Nutzfahrzeug-Lenksysteme zu etablieren und den Kunden innovative Systemlösungen anzubieten, heißt es in einer Pressemitteilung.