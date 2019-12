Eheschließungen finden aber noch statt : Stadtverwaltung macht Weihnachtspause

Wülfrath Letzter Öffnungstag der Medien-Welt in diesem Jahr ist Samstag, 21. Dezember.

(RP) Wie Stadtsprecherin Franca Calvano informiert, bleibt Wülfraths Stadtverwaltung von Freitag, 27. Dezember, bis Mittwoch, 1. Januar, geschlossen. Beim Standesamt angemeldete Eheschließungen finden aber selbstverständlich statt. Außerdem können Bestatter am Freitag, 27. Dezember, und am Montag, 30. Dezember, jeweils von 8 bis 9.30 Uhr Sterbefälle im Rathaus im Standesamt beurkunden lassen. Die Wasser-Welt bleibt von Samstag, 21. Dezember, bis Donnerstag, 2. Januar, geschlossen. Die städtische Annahmestelle Liegnitzer Straße bleibt am Freitag, 27. Dezember, und am Samstag, 28. Dezember, geschlossen. Der letzte Öffnungstag der Medien-Welt in diesem Jahr ist Samstag, 21. Dezember. Ab Montag, 23. Dezember, bis einschließlich Montag, 6. Januar, bleiben Medien-Welt und Stadtarchiv geschlossen. Die Ausleihfristen wurden entsprechend angepasst und am Dienstag, 7. Januar, öffnen sich die Türen wieder um 9 Uhr. Wülfrather können sich bis Samstag, 21. Dezember, mit Büchern und Filmen für die Weihnachtstage eindecken. Auch unter www.bibnet.de/onleihe können mit einem gültigen Bibliotheksausweis Bücher, Hörbücher, Musik und Filme online entliehen werden. Zudem steht BibNet Press rund um die Uhr unter www.digibib.net zur Verfügung. Während der Schließzeit ist keine Rückgabe möglich, der Kasten ist geschlossen.