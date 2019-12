Aktion für Alleinstehende in Wülfrath : Alleinstehende feiern bei der Awo Weihnachten

Ein großer Kreis ehrenamtlicher Helfer wirkt beim Weihnachtsbrunch mit. Im vergangenen Jahr trug der MGV Sängerkreis Wülfrath beim Advents-Kaffeetrinken mit der Arbeiterwohlfahrt Weihnachtslieder vor. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Die Wülfrather Arbeiterwohlfahrt lädt am 24. Dezember zwischen 11 und 14 Uhr an der Schulstraße zum festlichen Brunch ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sandra Grünwald

In Zeiten, in welchen Single-Haushalte mehr und mehr zunehmen und auch viele Menschen im Alter immer öfter vereinsamen, ist eine Weihnachtsfeier im Kreis der Familie nicht selbstverständlich. Damit an Weihnachten niemand allein feiern muss, hat die Awo Wülfrath einen Weihnachtsbrunch für Alleinstehende ins Leben gerufen. „Dieser Weihnachtsbrunch findet erstmalig statt und ist deshalb ein Highlight des Jahres“, erzählt Cornelia Weimer von der Awo der Kalkstadt. „Wir wurden im vergangenen Jahr vom Sozialamt der Stadtverwaltung Wülfrath angesprochen. Aber das war kurz vor Weihnachten und damit zu kurzfristig.“ So wurde die Organisation einer Weihnachtsfeier für Alleinstehende auf dieses Jahr verschoben. Im Sommer rief die Awo bereits Helfer und Unterstützer auf, sich zu melden.

„Es haben sich circa 30 Helfer gemeldet“, sagt Weimer, „da haben wir uns sehr gefreut.“ Schließlich spricht es für besonderes Engagement, wenn Menschen gerade an einem Tag wie Heiligabend ehrenamtlich ihre Zeit für andere einsetzen. „Es gab ein Treffen mit allen Leuten“, erzählt Cornelia Weimer. Dabei nahm die Veranstaltung langsam Gestalt an.

Info Anmeldung bei Cornelia Weimer Termin Der Weihnachtsbrunch für Alleinstehende findet am 24. Dezember von 11 bis 14 Uhr im Awo-Treff an der Schulstraße 13 in Wülfrath statt. Der Kostenbeitrag beträgt 4 Euro. Anmeldung Um den Brunch planen zu können, bittet die Awo um vorherige Anmeldung bei Cornelia Weimer (Tel. 02058-775509).

Der Weihnachtsbrunch für Alleinstehende wird am 24. Dezember zwischen 11 und 14 Uhr im Awo-Treff stattfinden. Dabei dürfen die Gäste ein leckeres Frühstück und – ganz traditionell – Würstchen mit Kartoffelsalat genießen. Damit die Feier auch weihnachtlich wird, gibt es eine Andacht von Pfarrer Thomas Rehrmann von der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Wülfrath. Ulrike Platzhoff von der Katholischen Gemeinde wird eine Weihnachtsgeschichte vortragen.

Natürlich darf bei solch einem Weihnachtsbrunch auch die Musik nicht fehlen. So haben sich für die musikalische Begleitung Axel Neubauer (Akkordeon) und Lubmilla Knaub (Klavier) zur Verfügung gestellt.

„Plan ist es, auch gemeinsam zu singen“, verrät Cornelia Weimer, „das gehört zu Weihnachten dazu.“ Bei Bedarf bietet die Awo einen Fahrdienst an. Der Kostenbeitrag für den Weihnachtsbrunch beträgt 4 Euro. Die Veranstaltung richtet sich an Alleinstehende. Dabei ist es vollkommen gleichgültig, ob jemand Mitglied der Awo ist oder nicht. Alle, die sich an Weihnachten nicht einsam fühlen möchten, sind herzlich eingeladen.