Feierstunde bei der Awo : SPD-Jubilare wünschen sich mehr Bürgernähe

Dorothee Schönau und Günter Deitermann wurden bei der Feierstunde für 50 Jahre Parteimitgliedschaft ausgezeichnet. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath (tpp) Anstatt seine verdienten Mitglieder am Rande einer Mitgliederversammlung als einen von vielen Tagesordnungspunkten zu ehren, hat sich der SPD-Ortsverein Wülfrath entschieden, dafür eine eigene Feierstunde entschieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ausgezeichnet wurden sechs Genossinnen und Genossen für 25, 40 und 50 Jahre Mitgliedschaft.

Es war eine gelungene Veranstaltung im kleinen Saal der Awo an der Schulstraße, zu deren Abschluss gemeinsam „Glück auf, der Steiger kommt“ gesungen wurde. Einer der Jubilare war der Ortsvereinsvorsitzende selbst, Wolfgang Preuß. „An dir kommt in Wülfrath niemand vorbei“, sagte Laudatorin Kerstin Griese. Preuß habe 1979 bei Axel Welp seinen Mitgliedsantrag gestellt und wurde schließlich 2009 stellvertretender Bürgermeister.

Der zweite „25-Jährige“ war Hans-Joachim Czerwonka. Der heutige Schriftführer des Ortsvereins stamme aus einem Arbeiter-Haushalt und sei Sozialdemokrat geworden, nachdem schon sein Schwager Juso-Vorsitzender in Gelsenkirchen-Buer gewesen sei. Beide Jubilare bekamen die Ehrennadel in Silber und Urkunden, unterschrieben vom kommissarischen Bundesvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel. Es folgten die Ehrungen für 40 Jahre in der SPD. Damals sei die Strahlkraft von Willy Brandt noch groß gewesen, so dass nicht wenige seinetwegen in die älteste Partei Deutschlands eingetreten seien, weiß die Historikerin Kerstin Griese. Auch bei Peter-Josef Müllenborn und Hans-Jürgen Ulbrich habe das eine Rolle gespielt. „1979 war ein turbulentes Jahr mit dem legendären SPD-Dreigestirn Brandt, Schmidt und Wehner“, erinnerte sich Griese.

Peter-Josef Müllenborn wünscht sich von der neuen Parteispitze Esken/Walter-Borjahns, dass sich die SPD mehr um die Jüngeren kümmere. Hans-Jürgen Ulbrich ist das dienstälteste Ratsmitglied in Wülfrath und hat seinen Wahlkreis in der Ellenbeek in 35 Jahren immer direkt gewonnen, was ihm den Spitznamen „Senator“ einbrachte.