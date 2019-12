Theater in der Neandertalhalle Mettmann : Kinder helfen Käpt’n Sharky

Mettmann (RP) Am Freitag, 31. Januar, präsentiert das Wülfrather Theater „Minestrone“ das Kindermusical „Käpt’n Sharky“ in der Neandertalhalle. Es ist ein Schauspiel mit viel Witz und piratig fetziger Musik, bekannt aus den Hörspielen.

Doch zu allem Überfluss sind noch der Admiral und seine Rotröcke hinter Sharky und dem alten Bill her, um Ordnung und „Disss-zzziplin“ auf den Weltmeeren wiederherzustellen. Werden Sharky und seine Crew aus dem ganzen Schlamassel entkommen? Alle Piraten, Matrosen und Landratten in Mettmann sind gefordert, Sharky braucht Hilfe!

Karten gibt es im Bürgerservice des Mettmanner Rathauses, Neanderstraße 85, in der Stadtbibliothek in der Neandertalhalle, Am Königshof 13, der Schaufenster-Geschäftsstelle in der Mühlenstraße, der Ticket-Zentrale am Markt und unter www.neanderticket.de.