Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Ein Tag ohne gemeldete Neuinfektion

Kreis Mettmann Für Montag meldet das Kreisgesundheitsamt keine Neuinfektion aus dem Kreis Mettmann. Der Inzidenzwert sinkt zwar, dürfte aber wegen technischer Probleme beim Landes-System tatsächlich höher liegen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 140 Infizierte erfasst, 4 weniger als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 20 (-1), in Haan 3 (+/-0), in Heiligenhaus 15 (+/-0), in Hilden 16 (+/-0), in Langenfeld 19 (+/-0), in Mettmann 3 (-1), in Monheim 11 (+/-0), in Ratingen 33 (-1), in Velbert 19 (-1) und in Wülfrath 1 (+/-0). Für Montag wurde keine Neuinfektion gemeldet.