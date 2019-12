Zeitintensives Hobby : Lego-Baumeister will hoch hinaus

Wülfrath Die Fleißarbeiten des Wülfrathers Patrick Kosog verdienen eine öffentliche Ausstellung, etwa in der Kulturkirche.

Die einen sind schon Profis, die anderen üben noch: Die Freie evangelische Gemeinde hatte in diesem Jahr zum zweiten Mal Lego-Bautage im Gemeindezentrum an der Bahnhofstraße angeboten.

In acht Jahren, wöchentlich so zirka zehn Stunden, hat er dafür rund 250.000 Steine verbaut. Und für das Aprather Schloss, das – sehr zu seinem Bedauern – in der 1960er Jahren abgerissen wurde, nochmals so um die 40.000 Steinchen. Er war so um die 15 Jahre alt, als ihm ein Bekannter ein Buch über seine Heimatstadt Wülfrath mit historischen Ansichten geschenkt hatte. Damals wurde sein Interesse für die Bauten der Vergangenheit geweckt.