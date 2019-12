Highlight in Wülfrath : Weihnachtsmarkt mit Dorfcharme

Wülfrath Das Stelldichein im historischen Ortskern ist ein Highlight im Kalender.

Er ist klein und er hat Charme, der Weihnachtsmarkt im historischen Ortskern von Düssel. Bereits zum fünften Mal wurden die liebevoll dekorierten Buden rund um die Kirche aufgestellt. Hatte der Markt am Freitag recht kalt begonnen, ging er am Samstag feucht und windig weiter. Doch Besucher wie die Aussteller ließen sich weder von Regenschauern noch von Sturmböen die Laune vermiesen.

„Die Felle und das Fleisch sind von unseren Schafen“, erklärt die Schäferin. Regionaler geht nicht. Lustige Figuren und Weihnachtsschmuck aus Holz hat Brigita Kretschmann selbst gebastelt. „Ich bin im zweiten Jahr dabei“, erzählt sie. „Frank Hamann hat mich angesprochen, ob ich nicht mitmachen wollte. Ich solle mir was einfallen lassen.“ Also setzte sich Brigita hin und begann, mit Holz zu arbeiten.

„Aber die Leute haben immer wieder danach gefragt.“ Also beschloss Hamann, die Sache in die Hand zu nehmen. „Er passt zum Dorfcharakter“, betont er. Und der Zuspruch zeigt, dass er ankommt. Im vergangenen Jahr konnte sich der Veranstalter über rund 600 Besucher pro Tag freuen. „Es ist einfach eine gemütliche Atmosphäre“, sagt Frank Hamann. Vier der fünfzehn Buden betreibt die Kutscherstube und bietet Weihnachtsbier, Grünkohl, Süßigkeiten und Glühwein an. „Die anderen Buden sind vermietet“, erklärt Hamann, „die meisten an Gäste, die hier waren und das gut fanden.“