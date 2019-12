Stadt Wülfrath setzt Belohnung aus : Polizei ermittelt wegen Schmierereien

Wülfrath Unbekannte haben eine erst in diesem Sommer neu gestaltete Wand des Jugendhauses verunstaltet.

(RP) Die im Sommer im Projekt „Tags for Tolerance“ mit Jugendlichen und Künstlern neu gestaltete und gesprayte Wand des Jugendhauses zeigt viele sich zu einem Ganzen fügenden Einzelbilder, die sich mit Demokratie, Vielfalt und Toleranz auseinandersetzen und dafür werben. Einige dieser Bilder sind vor kurzem übersprüht worden (Crosstagging). Die Täter zerstörten gezielt Bilder zur Thematik Diversität und Vielfalt. Es besteht der Verdacht, dass ein antidemokratischer und antisemitischer Hintergrund vorliegt. Die Bürgermeisterin und der Verwaltungsvorstand verurteilen die Zerstörung. „Antisemitische und antidemokratische Vorfälle dieser Art dulden wir hier in Wülfrath nicht“, macht Bürgermeisterin Claudia Panke deutlich.

Die Stadt hat bereits Strafanzeige gestellt. Für Hinweise auf die Verursacher setzt die Stadt eine Belohnung von 500 Euro aus. Auch das Kreisintegrationszentrum ist benachrichtigt. „Wir werten diese Aktion als einen gezielten Angriff auf die freie Meinungsäußerung und nehmen den Vorfall sehr ernst“, so Sozialdezernentin Michaele Berster. “Wir werden mit den Jugendlichen des KJH eine rasche Lösung zur Entfernung des Crosstaggings suchen und umsetzen“, so Berster weiter. Die Künstler, die die Aktion „Tags for Tolerance“ mit den Jugendlichen im Sommer durchgeführt haben, sind ebenfalls informiert.