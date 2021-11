Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche in Mettmann : Kinderschutzbund erhält 20 Notebooks von „Hey, Alter“

Das Foto Freifunk Hey Alter zeigt von links: Stephan Plarre (Freifunk Wülfrath), Dr. Jürgen Winkelmann (Vorsitzender Kinderschutzbund Mettmann), Ansgar Schulte (Hey Alter! Wülfrath). Foto: Kinderschutzbund Mettmann

Mettmann Abgeschrieben, aussortiert und weggestellt – „Hey, Alter“ reaktiviert noch funktionierende Tablets, Laptops und Computer. 20 so aufbereitete Notebooks wurden jetzt an den Kinderschutzbund in Mettmann überreicht.

„Zusammenbringen, was zusammengehört!“, unter diesem Motto sammelt die gemeinnützige Initiative „Hey, Alter!“ alte Notebooks und PC, macht sie fit und verteilt sie an Schülerinnen und Schüler, die bislang nicht oder nur eingeschränkt an E-Learning oder Home-Schooling teilnehmen konnten. Zusammen mit dem Kinderschutzbund Mettmann sowie dem Freifunk im Neanderland konnten jetzt 20 Notebooks an Kinder und Jugendliche in Mettmann übergeben werden, die infolge der Corona-Pandemie gefährdet sind, den Anschluss an eine angemessene Bildung zu verlieren.

Der Kinderschutzbund Mettmann betreut etwa 70 Kinder und Jugendliche bei der Anfertigung ihrer Hausaufgaben, aber auch durch Kreativkurse, bei der Leseförderung und bei der Sprachförderung von geflüchteten Kindern. Für einige Kinder und Jugendlichen ist der Zugang zu einem Computer für die Teilnahme am Home-Schooling und am E-Learning ein finanzielles Problem. Nach einer erfolgreichen Aktion zur Ausstattung mit Notebooks im Sommer 2020 konnten jetzt erneut 20 Kinder und Jugendliche mit einem gebrauchten Gerät beschenkt werden.

„Die Dankbarkeit der von uns beschenkten Schülerinnen und Schüler zeigt uns, wie wichtig diese gemeinnützigen Aktionen sind“, sagt Jürgen Winkelmann, Vorsitzender des Kinderschutzbundes Mettmann. „Ein eigenständiger digitaler Zugang zu Kommunikation, Medien und Bildungsangeboten im Netz ist mittlerweile ein Muss, um Lernziele zu erreichen, auch für Kinder vom 1. Schuljahr an.“

„Diese Aktion unterstreicht wieder einmal, wie elementar der Zugang zu Informationstechnologie für gesellschaftliche Teilhabe ist“, erklärt Stephan Plarre von Freifunk im Neanderland.

Die Initiative „Hey Alter!“ ist bundesweit in 35 Städten und Landkreisen tätig, hat bereits mehr als 6000 gebrauchte Rechner ausgeliefert und ist für den deutschen Engagementpreis 2021 nominiert. In Wülfrath wurden seit Jahresbeginn knapp 140 Geräte in der Region aufgearbeitet und an junge Leute verschenkt. Firmen und Privatpersonen, die gebrauchte Hardware, vorzugsweise Laptops (maximal zehn Jahre alt) spenden möchten, können sich an heyalter@ideenwerk.me wenden und einen Termin zur Übergabe vereinbaren.

