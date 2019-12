Es klappert in Wülfrath : Stadt lässt Kanaldeckel auf Wilhelmstraße sanieren

Wülfrath (RP) Die Stadt lässt auf der Wilhelmstraße weitere Schachtabdeckungen des städtischen Mischwasserkanals sanieren. Auch diese Arbeiten sind eine Maßnahme gegen die „klappernden Deckel“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Schachtdeckel befinden sich vor der Wilhelmstraße 34 in Höhe der Jet-Tankstelle in der Fahrtrichtung stadteinwärts. Um den morgendlichen Berufsverkehr nicht zu stark zu belasten, wird mit den Arbeiten erst nach 8.30 Uhr begonnen, versichert die Verwaltung. Die gesamten Arbeiten werden zirka zwei Tage in Anspruch nehmen. Die Abbiegespur in die Tönisheider Straße wird zur Aufrechthaltung beider Fahrtrichtungen mitgenutzt. Mit Rückstau stadteinwärts muss jedoch gerechnet werden. Die Stadt bittet die Bürger um Verständnis.