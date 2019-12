Mettmann/Erkrath/Wülfrath : Trotz Umweltschutz – Parkgebühren bleiben stabil

Ein Parkautomat an der Elberfelderstraße. In Mettmann ist das Parken in der ersten halben Stunde kostenfrei. RP-Archivfoto: Stephan Köhlen. Foto: Köhlen Stephan (teph)

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Viele Kommunen in NRW wollen 2020 ihre Parkgebühren anheben. Wie sieht es in Mettmann, Erkrath und Wülfrath aus?

(des/von) Das Autofahren wird in Zukunft noch unattraktiver. Laut einer Studie planen 27 Prozent der NRW-Kommunen, also jede vierte, eine Anhebung der Parkgebühren in diesem oder spätestens im nächsten Haushaltsjahr. In einigen Städten werden sich die Parkgebühren fast verdoppeln: In Düsseldorf soll das Parken im Innenstadtbereich statt 2,90 Euro dann vier Euro kosten. Auch Köln ist gerade dabei, die Gebühren anzuheben. 15 Minuten Parken kosten dort in der City nun einen Euro.

Als Grund für die Erhöhung wird in den meisten Städten der Umweltschutz angeführt. Wegen drohender Dieselfahrverbote wolle man die Luftqualität verbessern. „Dazu zählt auch die Vermeidung von Parksuchverkehren in der Stadt, die auch zu unnötigen Schadstoffbelastungen führen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Köln.