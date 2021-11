Klettern in Mönchengladbach : Am Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasium können Schüler nun bouldern

Mönchengladbach Ein Fachbereichsleiter musste Klinken putzen gehen, aber nun ist sie da: Eine Mauer, an der Schüler herumklettern können. Es gibt auch schon einen Plan, wie das Bouldern auch in Zukunft nicht langweilig werden wird.

„Die Routen habe ich selbst entwickelt. Zusammen mit einem Bekannten, der auch professionell Boulderwände in Hallen erstellt, habe ich die Routen geschraubt. Ich betreibe den Bouldersport schon mein halbes Leben“, sagt Daniel Malsch. Er wird die neue Boulder-AG am Gymnasium leiten.

„Wir werden die AG an zwei verschieden Tagen nach Altersstufen gestaffelt anbieten. In der Mittagspause können die Schüler von der 5. bis zur 7. Klasse kommen und die älteren dann an einem anderen Tag“, erklärt er.

Die Schüler haben die Wand bei ersten Testläufen bereits begeistert angenommen. „Boudern ist ein richtiger Trendsport geworden. Ich finde es wichtig, dass sich die Schüler in einem sicheren Rahmen ihrem natürlichen Bewegungsablauf stellen können. Es ist eine tolle Erfahrung für die Schüler. Der ganze Körper wird dabei eingesetzt. Auch meine Kollegen können die Wand in ihren Sportunterricht einbauen“, sagt Daniel Malsch.

Langweilig wird es den Schülern auch in Zukunft nicht werden: “Ich werde in regelmäßigen Abständen die Routen neu schrauben, so dass immer wieder Abwechslung da ist. Aktuell gibt es 15 Routen, die von leicht bis anspruchsvoll alles abdecken. So können Schüler von der Unterstufe bis zur Oberstufe die Wand nutzen“, sagt der AG-Leiter.