Freizeit in Rheurdt : CDU will zunächst eine mobile Skateranlage

Rheurdt Die CDU-Fraktion schlägt vor, Erfahrungen mit einer mobilen Pumptrack- und einer Skateranlage zu sammeln, bevor eine solche als feste Anlage gebaut wird.

Dazu hat sie am 8. November einen Antrag gestellt, im Jahr 2022 eine mobile Pumptrack- und Skateranlage zu mieten, um diese zunächst am möglichen Standort Hallenbad aufzubauen und später am Standort Awo-Bahnhof. So seien für das Jahr 2022 keine Planungs- und Investitionskosten in den Haushalt einzustellen, dafür aber Mietkosten von bis zu 10.000 Euro. „Für eine Pumptrack- und Skateranlage wäre die Bauleitplanung zu ändern“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Opdemom. „Es ist unwahrscheinlich, diese Änderung im Jahr 2022 genehmigt zu bekommen, weil dieses Verfahren oft lange dauert. So könnte das nächste Jahr als Testphase genutzt werden. Die Jugendlichen könnten einen Sommer lang fahren. Jan Rickers hatte ja schon 2020 die Idee zu einer Skateranlage.“