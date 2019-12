Abgeordneter und Geschäftsführer im Gespräch : Firmen im Kreis brauchen noch mehr Fachkräfte

Kreis Mettmann Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt waren Thema eines Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten Martin Sträßer.

„Die Zahlen am Arbeitsmarkt sind auch im Kreis Mettmann relativ stabil. Die Zahl der Erwerbstätigen ist auf sehr hohem Niveau, die Zahl der Arbeitslosen dagegen relativ niedrig. Auch in der Region Heiligenhaus, Velbert, Wülfrath lag die Arbeitslosenquote mit 5,9 Prozent unter dem Landesdurchschnitt,“ beschreibt Tymister. Der Arbeitsmarkt stehe, getrieben durch die Digitalisierung und den demographischen Wandel, aber insgesamt vor großen Veränderungen. „Unabhängig von einer konjunkturellen Delle werden die Unternehmen im Kreis auch in Zukunft einen hohen und weiter steigenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften haben.“