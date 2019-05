Kartenvorverkauf hat begonnen : Kantorei singt Stücke von Snow Patrol und den Beatles

Wülfrath Insgesamt rund 130 Sänger wollen für einen fulminanten Musikgenuss sorgen.

Die Konzerte laufen am 15. und 16. Juni jeweils um 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche. Die Kantorei Wülfrath, verstärkt durch Projektsänger, wird zusammen mit dem Mettmanner Duo „Ernst & Miro“ und dem Kammerorchester Essen beispielsweise Lieder von Simon & Garfunkel („The sounds of silence“, „Mrs Robinson“, „The boxer“, „Homeward bound“, „America“, Feelin‘ groovy“), aber auch bekannte Klassiker wie „Nights in white satin“ von Moody Blues, „Bohemian Rhapsody“ von Freddy Mercury, „Run“ von Snow Patrol, sowie Songs von Billy Joel, Avicii und den Beatles aufführen. „Der Chor hat durch das Projekt bei der Aufführung eine Größe von über 130 Sängern“, berichtet Gerhold.