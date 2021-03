Musik in Mönchengladbach : Red Box plant Konzerte für 2022

Heaven 17 haben ihre Tour bereits zwei Mal verschoben. Foto: Heaven 17/heaven 17/ mike prior

Mönchengladbach Es gibt Termine für die Synthie-Popband Heaven 17, die Rockband Yes und den belgischen Crossover-Sänger Helmut Lotti in Mönchengladbach.

(RP) Viele Konzertverschiebungen, aber in der Red Box blickt man nach vorn – ins kommende Jahr. Die Synthie-Popband Heaven 17 mit den Plexiphones als Vorgruppen sollen jetzt am Freitag, 8. April 2022, 19 Uhr in Mönchengladbach spielen. Die Rockband Yes ist für Mittwoch, 8. Juni 2022, 20 Uhr, geplant und der belgische Crossover-Sänger Helmut Lotti für den Mittwoch, 20. April, 20 Uhr, kommenden Jahres.

Bereits zwei Mal musste die Konzertreihe von Heaven 17 wegen der Pandemie verschoben werden. Jetzt hat die Verschiebung auch etwas Gutes: Die Shows kommen gerade recht, um das 40-jährige Jubiläum als Tour-Motto zu übernehmen. In den vier Jahrzehnten ihres Bestehens hat die Synthie-Pop-Formation in der Musikszene Spuren hinterlassen. Die „Interessengemeinschaft“ aus Sheffield wurde durch Hits wie „Fascist Groove Thang“, „Temptation“, „Come Live With Me“ oder „Let Me Go“ bekannt und zum Inbegriff für „intelligenten Funk-Soul-Tanzbeat“ mit politischen Inhalten. Sie besteht aus Glen Gregory (Gesang) und Ex-The Human League-Mann Martyn Ware (Gesang, Keyboards). Ebenfalls mit am Start an diesem Abend im April ist die Gladbacher Alternative-Pop-Band Plexiphones. Ihre aktuelle Single „Madame Tussaud“ zeigt rockige Facette, die sich an den 1960er-Jahren orientieren. Karten ab 42,75 Euro.

Im Frühsommer 2022 werden die Rock-Urgesteine von Yes auf der Bühne stehen. Auch ihre Konzertreihe wurde bereits zwei Mal verschoben. Am 8. Juni lädt Yes zu einem Doppelkonzert ein, bei dem sie in zwei Konzertteilen das programmatische Album „Relayer“ und ihre Klassiker spielen. Hinzu kommt eine Werkschau des Cover-Designers Roger Dean. Die Karten zu den bestuhlten Shows kosten im Vorverkauf zwischen 40 und 85 Euro.

Am 20. April 2022 kommt der Crossover-Tenor Helmut Lotti in Begleitung des Golden Symphonic Orchestra wieder auf Tournee durch Deutschland, Belgien, Niederlande, Schweiz und Österreich in Mönchengladbach vorbei. Helmut Lotti hat ein Best-Of seiner Karriere sowie neue Lieder im Gepäck. Karten ab 48,35 Euro.