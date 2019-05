In Mettmann gestartet : 450.000 Unterschriften gegen Straßenausbaubeiträge

Die Unterschriftensammlung nahm seinerzeit in Mettmann ihren Ausgang. Regelmäßig warb die Bürgerinitiative „Mettmann gegen Straßenausbaubeiträge“ auch danach noch um weitere Unterstützer. Foto: Alexandra Rüttgen

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Allein in Mettmann kamen 1990 Unterschriften zusammen, 980 in Erkrath und 690 in Wülfrath.

(arue) Der Bund der Steuerzahler NRW hat seine Straßenkampagne für die Volksinitiative „Straßenbaubeitrag abschaffen“ vorerst beendet. Die bisher eingetroffenen und sortierten Listen gehen jetzt per Post an die Städte des Kreises Mettmann, die die Wahlberechtigung der Unterzeichner prüfen. Das kündigt der Bund in einer Pressemitteilung an. Anschließend gehen die geprüften Listen wieder an den Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen zurück. Die Unterschriftenaktion nahm in Mettmann ihren Ausgang.

In den Kommunen des Kreises Mettmann wurden insgesamt 12.730 Unterschriften gesammelt. Die einzelnen Städte erhalten nun Pakete mit Unterschriften in folgender Größenordnung: Velbert (2460), Mettmann (1990), Hilden (1540), Ratingen (1470), Heiligenhaus (1290), Langenfeld (1160), Erkrath (980), Wülfrath (690), Monheim am Rhein (640) und Haan (530). Insgesamt haben sich bis zum 2. Mai 457.337 Bürger mit ihrer Unterschrift für die Abschaffung der Straßenbaubeiträge ausgesprochen. Weitere Informationen zur Volksinitiative „Straßenbaubeitrag abschaffen“ unter www.steuerzahler-nrw.de.

