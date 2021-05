Kurzkritik zum neuen Album der Mönchengladbacher Punk-Band : Gute-Laune-Sounds auf neuem Album von „All Aboard!“

Mönchengladbach Die Mönchengladbacher Punkband „All Aboard!“ hat unerwartet ein neues Album herausgebracht. Es ist eine erfrischende Mischung aus schnellem Gute-Laune-Sound und nachdenklich stimmenden Texten.

So ist der Titel des Albums an das Buch „The Rules of Attraction“ von Easton Ellis aus dem Jahr 1987 angelehnt. Eine humorvolle Simpsons-Referenz lässt sich hingegen in dem Titel „57 Walnut Street“ finden. Aber auch auf ernstere Themen wird Bezug genommen. So orientiert sich der Text des Titels „Mouth oft he Shark (All Aboard?)“ stark an den Gedichten der Geflüchteten Abdel Wahab Latinos und Warsan Shire.