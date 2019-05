Kreatives : Hobbymarkt und zwei neue Hotspots für die Kunst

Wülfrath/Mettmann/Erkrath (RP) Erstmals gibt es am Wülfrather Zeittunnel, Hammerstein 5, einen Hobby- und Kunsthandwerkermarkt. Er öffnet am 4. und 5. Mai jeweils von 11 bis 17 Uhr. Zu kaufen gibt es Kerzen, Feinkost, Genähtes, Filz, Holzarbeiten, Katzen- und Hundespielzeug.

Für Kaffee und Kuchen sorgt das Tunnelcafé. In Mettmann geht am Samstag um 13 Uhr ein neuer Kunst-Hotspot an den Start. Maler Lothar Weuthen hat in den ehemaligen Büroräumen der Firma Noll an der Hammerstraße 22 ein neues Atelier gefunden, das er am 4. und 5. Mai mit einer Ausstellung eröffnet. Auch in Erkrath öffnet am Samstag eine neue Ausstellung: Die Neanderart Group lädt ab 19 Uhr in die alte Fabrikhalle an der Schlüterstraße in Alt-Erkrath ein. Die Schau ist ab dann samstags und sonntags ab 15 Uhr zu sehen.