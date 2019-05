Filmaufnahmen werden nicht verwendet : Fernsehdoku nun ohne Wülfrath

Wülfrath Das Fernsehteam hat seine Aufnahmen, die es im Niederbergischen Museum gemacht hat, wieder verworfen. Sie werden in der WDR-Ausstrahlung nicht zu sehen sein. Der Trägerverein plant aber einen Filmabend mit dem Material.

Enttäuschung beim Trägerverein Niederbergisches Museum in Wülfrath: Anders als angekündigt ist in der Dokumentation des WDR „Das schwarze Gold – Kaffeemacher aus NRW“ kein Beitrag aus Wülfrath enthalten. Das Fernsehteam hatte ursprünglich auch über eine Bergische Kaffeetafel im Niederbergischen Museum berichten wollen. „Leider haben wir erst heute eine Nachricht erhalten, dass die Redaktion bei der Abnahme die Bergische Kaffeetafel und das Interview rausgestrichen hat. Letztlich fehlte die Anbindung zu den anderen Themen“, berichtete gestern Karin Fritsche vom Trägerverein. Das Filmmaterial will der Trägerverein nun zu einem späteren Zeitpunkt präsentieren. arue