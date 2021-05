Absage für dieses Jahr : Keine Acoustics-Konzerte an Diersfordter Schlosskirche

Schloss Diersfordt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Diersfordt Schon 2020 konnte die Acoustics-Konzertreihe in Diersfordt nicht stattfinden. Jetzt kommt die erneute Absage der hochklassigen Jazzkonzerte im unvergleichlichen Ambiente des Schlosses und der Schlosskirche.

Nach der gelungenen Premiere im Jahr 2019 war die Acoustics-Konzertreihe 2020 in Diersfordt in den Sog der Corona-Pandemie geraten. Die Konzerte konnten nicht stattfinden und mussten in dieses Jahr verschoben werden. Jetzt kommt die erneute Absage der hochklassigen Jazzkonzerte im unvergleichlichen Ambiente des Schlosses und der Schlosskirche. „Wegen der unverändert ernsten Lage, die durch die Corona-Pandemie weiterhin besteht, sehen wir uns jetzt erneut gezwungen, die Veranstaltungen komplett abzusagen. Zwischenzeitlich sind auch zwei Personen aus dem Acoustics-Team an Corona erkrankt“, erklärte am Dienstag der künstlerische Leiter Wilfried Schaus-Sahm.

Nach realistischer Einschätzung werde es im September keine Chance geben, Veranstaltungen in kleinen, geschlossenen Räumen durchzuführen, ohne die anreisenden Künstlerinnen und Künstler, das Publikum und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Veranstalterteams gesundheitlich zu gefährden, erläuterte er weiter. Eine Verschiebung der für 2021 vorgesehenen Auftritte in den Herbst 2022 ist nicht möglich, da die Konzertplaner für das nächste Jahr bereits ein hochkarätiges internationales Programm zusammengestellt haben. Schaus-Sahm: „Von dem hoffen wir, dass es dann wieder unter normalen Voraussetzungen an unserem Originalspielort, der Schlosskirche Diersfordt, durchführen zu können. Acoustics 2022 solle dann wieder im Rahmen der „Muziekbiennale Niederrhein“ stattfinden, so Jochen Krause und Volker Pypetz vom Kulturnetzwerk Diersfordt-Wesel.