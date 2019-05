Wülfrath : Bürgerverein entwickelt neue Ideen

Wülfrath Bei einem Workshop sollen Strategien zur Nachwuchswerbung entwickelt werden.

(hba) Auf dem Dorfplatz steht eine Birke, die mit bunten Bändern geschmückt ist. Bei strahlendem Sonnenschein flattern sie im Wind. „Als Landwirt Köhler den Baum gefällt und wir ihn mit mehreren Männern am Samstag aufgestellt haben, hat es es in Strömen geregnet, da haben wir heute Glück“, sagt Klaus Koslick, Pressewart des Bürgervereins Düssel.

Eine örtlich bekannte Maibaumtradition wie in anderen Bundesländern, wo beispielsweise junge Männer kleine Maibäume vor die Häuser unverheirateter Frauen stellen, gebe es ja in der Region nicht, sagte Thomas Kaulfuß. „Ich habe meiner Frau aber mal einen kleinen gebracht“, ergänzte Klaus Koslick schmunzelnd.

Hanna Foelske und Erika Werner wohnen in Dornap und sind seit einiger Zeit in dem Düsseler Verein. Zusammen mit ihren Männern sind sie zum Maibaumfest gekommen. „Wir haben uns gleich die besten Plätze in der Sonne gesichert“, sagen sie lachend. In ihren Tüten haben sie Sekt, Bier, Buttermilch und Frikadellen: „Jeder hat etwas beigesteuert.“

Obwohl sie nicht in Düssel wohnen, fühlen sie sich dennoch mit dem Wülfrather Ortsteil verbunden: „Ich bin hier in den Kindergarten und in die Schule gegangen, habe auch in der Wasserburg gearbeitet“, erzählt Hanna Foelske. Den Abend wollen sie und ihre Freunde auch nutzen, um andere Vereinsmitglieder kennen zu lernen. „Und natürlich wollen wir nett zusammen sitzen und uns unterhalten.“ Auch am Nachbartisch sitzen gut gelaunte Vereinsmitglieder und genießen den Sonnenschein und den in Kühltaschen mitgebrachten Wein.