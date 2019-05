Düsseldorfer Staatsanwaltschaft : Ermittlungen gegen Stadtdechant Ulrich Hennes eingestellt

Düsseldorf Dem 56 Jahre alten katholischen Pfarrer war sexuelle Belästigung vorgeworfen worden. Das Erzbistum äußert sich nicht.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat ein Ermittlungsverfahren gegen den beurlaubten katholischen Stadtdechanten Ulrich Hennes wegen sexueller Belästigung „mangels Nachweises“ eingestellt. Dies berichtet der „ Kölner Stadt-Anzeiger “ unter Berufung auf die Behörde. Diese bezog sich demnach auf den Hauptvorwurf gegen Hennes, den das Erzbistum Köln im März an die Behörde weitergegeben hatte.

Am 19. März hatte die Diözese aufgrund des Verfahrens die Beurlaubung des 56-Jährigen von allen kirchlichen Ämtern mitgeteilt. Zugleich kündigte sie die Eröffnung eines kirchenrechtlichen Verfahrens gegen den seit Oktober 2015 amtierenden Stadtdechanten an. Doch sollte bis zum Abschluss der Verfahren „keine Vorverurteilung stattfinden; es gilt die Unschuldsvermutung“, appellierte das Erzbistum damals.

„Die Einstellung des Verfahrens kommt einem Freispruch erster Klasse gleich“, interpretierte Hennes‘ Anwalt Peter Schnatenberg gegenüber dem „Stadt-Anzeiger“. Der Geistliche sei „hocherfreut“ und „könne endlich wieder ruhig schlafen“. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und das öffentliche Aufsehen hätten ihn schwer belastet. Nun erwarte er dessen vollständige Rehabilitierung und damit die sofortige Aufhebung der Beurlaubung und die Wiedereinsetzung in alle Ämter. Es wäre ein „Zeichen von Größe“, wenn der Kölner Kardinal Rainer Woelki dazu selbst nach Düsseldorf käme, so der Anwalt.

Grundlage der Anzeige durch das Erzbistum Köln soll eine kürzlich aufgefundene Aktennotiz von 2013 über ein Vorkommnis von 2012 gewesen sein. Der angeblich Belästigte – ein erwachsener Priesteramtskandidat und Praktikant in Hennes’ damaliger Gemeinde – soll den Pfarrer in einer Polizei-Vernehmung ausdrücklich entlastet haben, so der „Stadt-Anzeiger“.