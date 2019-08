Zu Gast auf Schloss Bellevue : Bundespräsident ehrt drei Ehrenamtler aus Wülfrath

Wülfrath Neben Wolfgang Peetz sind auch Christel Gruner- Olesen und Gerd Bohnen zu Gast in Schloss Bellevue.

(arue) Neben Wolfgang Peetz sind zwei weitere Wülfrather eingeladen, am Bürgerfest des Bundespräsidenten teilzunehmen. Das berichtet jetzt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Mit dem Fest will der Bundespräsident Menschen ehren, die sich für caritative Zwecke in besonderem Maße engagieren. Das Fest läuft am 30. und 31. August im Berliner Schloss Bellevue und dem Schlosspark ein.