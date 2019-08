Mettmann : Bürger kritisieren das Verkehrsgutachten

Mettmann Nach der Wählergemeinschaft werfen jetzt auch die „Initiativen für Mettmann“ der Analyse schwere Mängel vor.

Die „Initiativen für Mettmann“ nehmen jetzt in einer 13 Seiten umfassenden Studie Stellung zum Verkehrsgutachten. Ihr Urteil: „Hier ist keine Idee, kein Ziel oder Strategie zu erkennen, aber auch kein Mut, Altes in Frage zu stellen.“ Und: „Die Netztrennung hat die Verkehrsprobleme nicht gelöst, die Netztrennung hat neue Verkehrsprobleme geschaffen.“

Damit drücken sich die Bürger diplomatischer aus als vor kurzem die Unabhängige Wählergemeinschaft des Kreises Mettmann (UBWG), die bereits eine Honorarkürzung für die Gutachter forderte. Auch Einzelhändler und Bürger hatten bei einer Informationsveranstaltung Anfang Juli deutliche Kritik an dem Gutachten geäußert. Doch zwischen den Zeilen lässt auch der Autor der Studie, Ulrich Görgens, durchblicken, dass das Gutachten aus seiner Sicht erhebliche Mängel aufweist und zentrale Fragen offen lässt. „Ich will aber nicht rumpoltern und die nächste Diskussion vergiften“, sagt Görgens dazu.

Ein zentraler Vorschlag der Gutachter sind Pförtner-Lösungen, also die Schaffung künstlicher Nadel-Öhre an Mettmanns Einfallstraßen durch verlängerte Ampel-Rotphasen, um den Verkehr in der Innenstadt zu reduzieren und ihn auf die Umgehungsstraßen (Osttangente/Südring) umzuleiten. Diese Idee aber, die bereits in der öffentlichen Diskussionsveranstaltung auf harsche Kritik stieß, ist auch aus Sicht von Görgens fragwürdig. Denn laut Verkehrszählung am 12. Mai 2016 kamen zwischen 6 und 10 Uhr gerade mal 709 Autos aus Richtung Wülfrath die Johannes-Flintrop-Straße hinunter. „Ist bei dieser Anzahl von Fahrzeugen die Maßnahme der Netztrennung verhältnismäßig?“, fragt Görgens. Und wie viele sind Autos nutzen diese Einfallstraße eigentlich heute, nach der Netztrennung? „Soll eine Pförtnerung eingeführt werden, ohne zu wissen, ob der Grund noch da ist?“, fragt Görgens in seiner Stellungnahme.