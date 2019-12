Adventsfeier am Pütt : Bürgerverein klönt und sammelt für guten Zweck

Mehr als 130 Gäste kamen zur Adventsfeier ins evangelische Gemeindehaus. Foto: Bürgerverein Wülfrath/H. Werner Hahn

Wülfrath (RP) Der Bürgerverein Wülfrath konnte auch in diesem Jahr wieder über 130 Mitglieder und Gäste zur Adventsfeier im evangelischen Gemeindehaus am Pütt begrüßen. Das Programm wurde vom Kindergarten Wilhelmstraße 88 eröffnet, die Kleinen luden alle zum Mitsingen ein, begleitet von Lothar Müller auf dem Keybord und Gert Heidel an der Zither.

Als Ehrengäste konnte stellvertretender Bürgermeister Wolgang Preuß, Ehrenvorsitzende Roswitha Mairose-Gundermann und Ehrenmitglied Bernhard Jürgens begrüßt werden. Ebenso waren wieder einige Bewohner der Hepatha-Wohngruppe zu Gast. Vor dem Kaffeetrinken richtete Pastor Kriegsmann als Hausherr noch christliche Worte an die Anwesenden. Frau Weckelmann und Frau Bittner lasen kleine Geschichten vor, verbunden mit vielen Liedern. Wie jedes Jahr üblich wurde wieder für einen guten Zweck gesammelt. Nora Schilling (Schauspielstudentin) stellte das Projekt „Plant for the Planet“ vor, bei dem Bäume rund um den Globus gepflanzt werden. Es kamen 352,30 Euro zusammen, was 352 neuen Bäumen entspricht.