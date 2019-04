Gemeinsame feier geplant : Bürgerverein Düssel lädt ein zum Maibaum-Fest

Die bunten Bänder eines Maibaumes flattern vor dem blauen Himmel. Foto: dpa/Federico Gambarini

WÜLFRATH Rund 230 Mitglieder hat der Zusammenschluss, der bei seinen regelmäßigen Stammtischen die nächsten Aktionen plant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Peter

Der Stammtisch des Bürgervereins Düssel ist noch ein Stammtisch im eigentlichen Wortsinne. Einmal im Monat treffen sich eine Handvoll der insgesamt über 230 Mitglieder in einer Gaststätte, um gemeinsam zu essen und zu klönen. Dass der Vorsitzende auch mit ein paar Sätzen aus der letzten Vorstandssitzung berichtet, stört den informellen Charakter des Treffens nicht. „Manchmal diskutieren wir auch aktuelle Themen aus dem Dorf, aber es ist kein offizielles Gremium des Vereins“, betont Vorsitzender Thomas Kaulfuß. So war der Stammtisch am Donnerstagabend eine gute Gelegenheit, mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen.

„Wir sehen uns als partei- und gesinnungsunabhängige Förderer des Dorflebens“, sagte Kaulfuß. Dazu gehöre, dass man Feste veranstalte und gemeinsame Aktionen durchführe. Fest im Jahreskalender stehen etwa das Grünkohlessen im Herbst, das Tannenbaumfest kurz vor Weihnachten oder regelmäßige Fahrradtouren und Mondschein-Wanderungen. „Beim Tannenbaumfest stellen wir neben dem Baum auch ein Zelt auf dem Dorfplatz auf, wo es Glühwein, Würstchen und Bier gibt“, erzählt Kaulfuß. „Und für die Kinder gibt es einen ökumenischen Gottesdienst“. Für die Älteren sind die Kaffee- und Kuchen-Nachmittage im Frühjahr zu empfehlen. Die meisten Veranstaltungen finden im Freien oder in einem der Gemeindehäuser statt. „Es gibt in Düssel nicht viele Räume, wo man Veranstaltungen abhalten könnte“, sagt Kaulfuß.

Seit zwei Jahren sei mit dem ehemaligen Sportplatz eine weitere Stätte weggefallen. Damals habe der Rat beschlossen, dort ein neues Wohngebiet zu bauen, der TSV Einigkeit Dornap-Düssel war schon vorher an den Erbacher Berg in Wülfrath umgezogen. „Aber bis heute ist nichts passiert, der Platz steht immer noch unbebaut da“, ärgert sich der Vorsitzende. Entweder nutzbarer Sportplatz oder neues Wohngebiet, aber die derzeitige Situation sei unbefriedigend. „Und obwohl man mit der ersten Wohnbebauung noch nicht angefangen hat, spricht man schon über die nächste“, sagt Kaulfuß und bezieht sich auf das Areal an der Tillmannsdorfer Straße. „Ich sehe es nicht als unsere Aufgabe an, uns in die Politik einzumischen, wohl aber, die Diskussion zu fördern“. Eventuell werde man die Gegner der Bebauung bei einem der nächsten Stammtische zum Vortrag einladen.

Die Stammtische finden zwar immer in der letzten ganzen Monatswoche, aber nicht immer am selben Tag und Ort statt. In loser Reihenfolge wechselt man vom „Café Pützer“ zu den „Kutscherstuben“ und „Zur Kantine“ in Wuppertal-Dornap, das bis zur Gebietsreform der 1970er Jahre noch zu Wülfrath gehört hatte. Dort wurde auch über die nächste Aktion des Vereins gesprochen: das Maibaumfest. „Unser Mitglied Heinrich-Wilhelm Köhler wird eine schöne Birke fällen, und der Vorstand stellt sie dann am Samstag auf dem Dorfplatz auf“, erklärt Beisitzer Klaus Koslick.