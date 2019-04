Haan : Süße Ostergrüße für den guten Zweck

Die Aktiven hatten 2018 sichtlich Spaß an ihrer Osternester-Aktion. Foto: rotaract solingen-neandertal

Hilden/Haan Die Jugendorganisation der Rotary-Clubs, Rotaract Solingen-Neandertal, legt zu Oster die Aktion Osternester wieder auf. Der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt.

Bald steht Ostern vor der Tür, und auch 2019 will der Rotaract-Club Solingen-Neandertal wieder seine beliebte Benefizaktion „Rotaract-Osternester“ auf die Beine stellen, bei der die Nutzer der Offerte ihren Lieben eine leckere Osterüberraschung schicken können. Bei Rotaract handelt es sich um den jungen „Ableger“ der Rotary Clubs.

Das Konzept ist einfach: Über die Internetseite des Clubs können ab sofort wieder Osternester – frischgebackene Osterkränze aus Hefeteig, dekoriert mit vielen österlichen Schokoleckereien – bestellt werden, die am Ostersamstag an die angegebene Adresse ausgeliefert werden. Der Clou: Die Beschenkten wissen im Vorfeld nichts von ihrem Glück. „Es ist immer toll, die überraschten und erfreuten Gesichter zu sehen, wenn die Osternester ausgeliefert werden“, erinnert sich Niko Flocke, Organisator der Aktion bei Rotaract.

Ausgeliefert werden die Osternester in diesem Jahr auch in Haan, Heiligenhaus, Hilden Ratingen, Velbert und Wülfrath. Jedes Osternest enthält zudem eine Grußkarte mit dem persönlichen Text des Bestellers. Mit der Osternesteraktion 2019 wird der Verein Wunschzettel mit Sitz in Wülfrath unterstützt, der schwerkranken und behinderten Kindern und Jugendlichen einen kleinen oder großen Herzenswunsch erfüllen möchte.