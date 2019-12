Wechsel an der Goethestraße : Kreissparkasse: Fritze geht, Meuser kommt

Wülfrath Nach mehr als 43 Jahren geht Filialdirektor Hans Werner Fritze in den Ruhestand. Nachfolger wird Thomas Meuser aus Grevenbroich.

Im Mai 2001 wurde er dann neuer Filialdirektor in der Kalkstadt und fand dort nicht nur sein berufliches, sondern auch privates Glück. Denn seine Ehefrau Ulrike, mit der er zwei Töchter hat, lernte Fritze ebenfalls in der Kreissparkasse kennen. Und weil ihm die Balance zwischen Familie und Beruf stets wichtig gewesen sei, falle er jetzt auch nicht in ein Loch, sondern habe noch viel vor, berichtet der bekennende Fortuna-Fan Fritze, der am Mittwoch seinen letzten Arbeitstag hat. Seine Laufbahn beendet der bald 61-Jährige übrigens aus eigenem Wunsch und aus privaten, auch aus gesundheitlichen Gründen. „Sie haben in 43 Jahren viel erlebt, sich für das Wohl des Instituts eingesetzt und Verantwortung übernommen“, so fasst Vorstandsvorsitzender Christoph Wintgen Fritzes Wirken zusammen. Dass „mit Herrn Fritze der Euro kam“, daran würden sich noch viele Kunden erinnern. Ein Kraftakt sei das damals gewesen, aber lange nicht so aufwändig wie die Vorbereitung auf die (am Ende dann doch nicht so spektakuläre) Computer-Umstellung zum Jahr 2000, erinnert sich Fritze. Im Gedächtnis geblieben sind ihm auch noch die Bankenkrise im Nachgang der Lehman-Pleite, die Börsenturbulenzen und die nachfolgende Staatsschuldenkrise, aber vor allem auch der Überfall auf einen Geldtransporter vor der Geschäftsstelle in Rohdenhaus. „Das war eine ganz üble Sache damals, es war eine Panzerfaust im Spiel. Die Tätergruppe hat die Polizei aber mit Hilfe der TV-Fahndung später dingfest machen können.“