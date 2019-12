Zahl der Unfälle im Kreis Mettmann steigt : Polizei appelliert: Reflektoren tragen

Mettmann Laut Kreispolizeibehörde steigt die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen Fußgänger und Radfahrer wegen der Dunkelheit übersehen werden.

Alleine am Montag verzeichnete die Polizei sieben Abbiegeunfälle im gesamten Kreis Mettmann, bei denen Fußgänger oder Radfahrer zu Schaden kamen. In vier Fällen (Haan, Ratingen, Langenfeld und Erkrath) wurden sie dabei schwer verletzt. Auch am vergangenen Wochenende zählte die Polizei mehrere Abbiegeunfälle, bei denen in der Dunkelheit Fußgänger und Radfahrer von Autos angefahren wurden.

Aus diesem Anlass bittet die Polizei im Kreis Mettmann alle Verkehrsteilnehmer zur besonderen Vorsicht in den Morgen- und Abendstunden und appelliert an Fußgänger und Radfahrer: "Bitte achten Sie darauf, sichtbare und reflektierende Kleidung zu tragen! Helfen Sie uns, Unfälle mit teilweise fatalen Folgen zu verhindern!"

Fußgänger und Radfahrer werden noch besser gesehen, wenn sie blinkende Lichter oder retroreflektierende Materialien tragen. Diese wirken besonders gut, wenn sie sich an Armen und Beinen befinden und so die menschlichen Bewegungen leichter erkennen lassen. Menschen am Straßenrand werden so von den Autofahrern besser wahrgenommen. Die Autofahrer können anhand des Bewegungsmusters auch besser erfassen, in welche Richtung man läuft.