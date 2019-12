Theaterspaß ab fünf Jahre : Märchenstunde lockt Kinder ins Paul-Ludowigs-Haus

Wülfrath Die Karten sind kostenlos. Es gibt sie ab sofort werktags zwischen 8 und 16 Uhr am Empfang der Lhoist-Hauptverwaltung.

(RP) „Vorhang auf“ heißt es auf der Bühne des Paul-Ludowigs-Hauses: Zum dritten Adventswochenende wird dort am kommenden Samstag, 14. Dezember, um 15 Uhr, Am Sportplatz 26, das Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“ von den Brüdern Grimm aufgeführt.

Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren können an der Veranstaltung teilnehmen – die beliebte Aufführung ist damit auch wieder für diejenigen jungen Menschen offen, deren Eltern nicht dem Werk angehören. „Wir freuen uns auf die Kinder aus dem Umfeld unseres Standortes und hoffen, mit dem Märchenspiel eine schöne Adventszeit zu gestalten. Dafür sorgt auch eine kleine weihnachtliche Überraschung für alle jungen Besucher.“ verspricht Carlos Ripoll, Werksleiter bei Lhoist in Flandersbach.

Aktionstag in Wülfrath : Lhoist will Industrie erlebbar machen

Die Karten für die Veranstaltung sind kostenlos und können – so lange der Vorrat reicht – ab sofort werktags zwischen 8 und 16 Uhr am Empfang der Lhoist-Hauptverwaltung, Am Kalkstein 1, in Wülfrath, abgeholt werden. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 02058 17-0.