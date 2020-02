Willich : Mehr als 500.000 Euro für „Gute Schule 2020“

Willich Die Stadt Willich wird auch in diesem Jahr 512.000 Euro aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ ausgeben. Die Verwaltung informierte die Schulausschuss-Mitglieder über die geplanten Maßnahmen – insgesamt 19 Stück, verteilt auf die Grundschulen und weiterführenden Schulen.

Unter anderem ist eine Kernsanierung der Grundschule Mühlenfeld geplant sowie die Instandsetzung des Steildaches an der Albert-Schweitzer-Schule. An der Robert-Schuman-Europaschule werden WC-Anlagen saniert und die Beleuchtung erneuert. Am Lise-Meitner-Gymnasium erhält das Rundfenster einen Sonnenschutz. Das Förderprogramm des Landes wurde 2016 gestartet und läuft bis Ende 2020. Willich konnte aus dem Programm mehr als zwei Millionen Euro abrufen – verteilt auf vier Jahre.