Ausbau der Grundschulen Erich-Müller-Straße : Stadt baut Benrather Grundschulen aus

In dem Gebäude an der Erich-Müller-Straße sind zwei Grundschulen untergebracht. Foto: Anne Orthen (ort)

Benrath Rund 19 Millionen Euro werden in die Erweiterung und den Umbau der Grundschulen an der Erich-Müller-Straße gesteckt. Dort teilen sich die katholische Schule St. Cäcilia und die Gemeinschaftsschule Schloss Benrath das Gebäude.

Der Stadtteil wächst; an vielen Ecken entstehen neue Wohnviertel. Da die Landeshauptstadt auch für Familien interessant ist, muss die Stadt parallel zum neuen Wohnraum auch die entsprechende Infrastruktur bereitstellen, neben dem Bau neuer Kitas müssen auch Schulen ausgebaut werden.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat die Erweiterung und den Umbau der beiden an der Erich-Müller-Straße beheimateten Grundschulen KGS St. Cäcilia und GGS Schloss Benrath beschlossen. Beide teilen sich aktuell das denkmalgeschützte Hauptgebäude und die Turnhalle, die beide aus den 1930er Jahren stammen. Da alle Gebäude inklusive der Technik größtenteils sanierungsbedürftig sind, wurde von der Verwaltung entschieden, diese komplett umzubauen, zu modernisieren und durch einen Neubau für den restlichen Raumbedarf zu erweitern, heißt es in der Vorlager für die Politik. Vor allem soll dabei berücksichtigt werden, dass die Klassenräume größer werden als die derzeitigen 50 Quadratmeter für bis zu 30 Schüler.