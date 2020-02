Willich : Auf- und Abfahrt Münchheide: Pläne liegen aus

Willich Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Pläne für den Umbau der Anschlussstelle Willich-Münchheide an der A44/L26 sowie den Ausbau der L26 genehmigt.

(msc) Der Planfeststellungsbeschluss liegt vom 6. bis 20. Februar im Technischen Rathaus am Rothweg 2 in Neersen aus. Die Auslegung erfolgt auch in Tönisvorst, Schwalmtal und Grefrath, weil dort Ausgleichsflächen für die Baumaßnahme geschaffen werden. Sobald der Planfeststellungsbeschluss rechtskräftig ist, kann mit der Umsetzung begonnen werden. „Hierbei ist im Vorfeld der Bauablauf detailliert zu planen und mit den Betroffenen abzustimmen“, teilt der Landesbetrieb Straßen mit. Zwei Ziele hat die Baumaßnahme: Die Staus auf der L26 sollen ein Ende haben, und die A44 wird für den Ausbau auf drei Spuren in jede Fahrtrichtung vorbereitet. Auf der L26 wird eine 1,4 Kilometer lange Strecke bearbeitet. Beginn ist die Kreuzung Kempener und Aachener Straße/Beckerhöfe, Ende die Kreuzung Kempener/Anrather Straße. Die L26 wird in diesem Bereich in beide Fahrtrichtungen jeweils zweispurig.