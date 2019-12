Stadt gibt Anmeldezahlen heraus : 1870 Mädchen und Jungen 2020 neu in den Grundschulen

1870 i-Dötzchen gibt es in 2020 in Krefeld. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Krefeld Die Stadt hat die Anmeldezahlen für die Grundschulen für das Schuljahr 2020/21 bekannt gegeben.

(RP) Nach Ablauf des Anmeldezeitraums an den Grundschulen wurde der Großteil der Schulneulinge für das Schuljahr 2020/2021 angemeldet. Bisher liegen 1870 Anmeldungen vor. Die neun Bezirksvertretungen werden im Vorfeld zur beabsichtigten Bildung der Eingangsklassen angehört. Anschließend legt der Schulausschuss am 21. Januar die Eingangsklassen fest. Die Schulen können dann innerhalb dieses festgelegten Rahmens ihre Aufnahmeentscheidungen treffen. Auch in diesem Jahr haben sich an einigen Schulen mehr Schüler angemeldet als Schulplätze vorhanden sind. Mit den möglicherweise betroffenen Familien haben die Schulen vorab Beratungsgespräche geführt, die viele Eltern zu vorzeitigen Umentscheidungen bewogen haben.

Mit dem nun vorgelegten Vorschlag zur Bildung der Eingangsklassen verfolgt die Stadt das Ziel, auch angesichts der erhöhten Nachfrage an einzelnen Schulen eine gute, gleichmäßig verteilte und funktionsfähige Schullandschaft in Krefeld anzubieten. Nachfolgend sind die Anmeldezahlen an den städtischen Grundschulen sowie der Vorschlag zur Zahl der Eingangsklassen im Einzelnen aufgeführt. Bei der Angabe der Eingangsklassen ist zu beachten, dass Schulen, die jahrgangsübergreifend arbeiten, eine höhere Anzahl an Klassen aufweisen: Regenbogenschule, Pestalozzischule und Schönwasserschule unterrichten die ersten und zweiten Jahrgänge gemeinsam, Buchenschule und Südschule nehmen in allen Klassen neue Schüler auf.