Generalversammlung : St.-Sebastianus-Bruderschaft erhöht die Mitgliedsbeiträge leicht

Schiefbahn Mit fast einstimmigen Wiederwahlen der Vorstandsmitglieder und einer moderaten Beitragserhöhung ist die Generalversammlung der St.-Sebastianus-Bruderschaft Schiefbahn zu Ende gegangen.

Der Vorstand um den 1. Brudermeister Michael Klein und Geschäftsführer Sascha Kaulen berichtete den rund 273 von insgesamt 858 Schützen in der Kulturhalle von einem erfolgreichen Schützenjahr 2019. Besonders positiv bewertete der Vorstand die Tatsache, dass das Schützenfest 2019 mit dem Königshaus um Norbert Silkens wieder den gewohnten Ablauf mit allen Programmpunkten hatte – und dass mit dem neuen König Horst Meyer und seinen Ministern auch in diesem Jahr wieder ein König an der Spitze des Regiments steht.

Ein weiteres Thema war der Bericht zur Schiefbahner und Niederheider Gemeinschaftsaktion „Schützen helfen“: So wurden 2019 rund 5800 Euro Spenden eingenommen. Dagegen stehen Ausgaben von 8800 Euro für Hilfsmaßnahmen an Bürger oder Institutionen. Insgesamt wurden seit Gründung im Jahr 2010 rund 76 000 Euro Hilfezahlungen geleistet. Es bleibt dabei, dass diese Zahlungen anonym, unbürokratisch und nur im sehr kleinen Kreis abgewickelt werden, um Hilfesuchende nicht zur Schau zu stellen.

Außerdem ging es um die Termine 2020. Das Schützenfest findet vom 20. bis 23. Juni statt. Platzmajor Ulli Heinen informierte: Da die Beteiligung an den Veranstaltungen am Montag und Dienstag rückläufig ist, soll eine Projektgruppe überlegen, wie der Festablauf gestaltet werden kann. Interessierte Schützen sollen sich bis 2. Februar bei Michael Klein melden. Das Oktoberfest ist am 26. September, am 3. Oktober wird es ein Benefiz-Konzert für die Aktion „Schützen helfen“ geben.