Mehr Sicherheit für Schulwege : Stadt will Förderprogramm anzapfen

Stadt will Förderprogramm anzapfen

Remscheid Mit Geld aus dem Topf für vernetzte Mobilität soll ein Konzept für alle Grundschulen erstellt werden.

„Elterntaxis“, deren Fahrer vor Unterrichtsbeginn Tag für Tag für gefährliche Situationen vor dem Schultor sorgen – zu diesem Thema kann wohl jede Grundschule ihre eigene Geschichte erzählen. Längst ist das Thema in der Schulpolitik angekommen. Die Fraktionen drängen darauf, dass die Stadt das Thema aufgreift und ein Konzept entwickelt, wie der Weg der Kinder zur Schule sicherer werden kann.

Abhilfe könnte aus dem aktuell stark in den Fokus gerückten Bereich des Klimaschutzes kommen. Wie der Leiter des Bürgeramtes, Jürgen Beckmann, im Schulausschuss berichtete, bewirbt sich die Stadt beim Land um Fördergelder aus einem Topf für die „Förderung der Vernetzen Mobilität und des Mobilitätsmanagements“.

Antwort Die Bezirksregierung in Düsseldorf hat für Ende November eine Entscheidung angekündigt.

„Es gehe dabei um mehr, als ein paar Poller vor den Schulen“, sagte Beckmann. Ziel des Programms ist es zum einen, für alle 13 Grundschulen in Remscheid zusammen mit Lehrern und Eltern Aktivitäten zu einer klimafreundlichen Mobilität zu entwickeln und Kinder sowie Eltern dafür zu sensibilisieren, dass es andere Möglichkeiten gibt, in den Unterricht zu kommen als auf den Rücksitz von Papas Auto.

Probleme auch in Kaarst

Probleme auch in Kaarst : Schulleiter klagen über Elterntaxis

Projektwoche in Grundschule zum Thema Elterntaxis

Für einen sicheren Schulweg : Projektwoche in Grundschule zum Thema Elterntaxis

Aber natürlich geht es auch um bauliche und verkehrsrechtliche Dinge, die im Umfeld der Schule geändert werden müssen, um den Schulweg dauerhaft sicherer zu machen. Das reicht von den an einigen Stellen schon eingerichteten. Eltern-Kind-Haltestellen (Kiss-and-Go-Zonen), wo Eltern ihre Kinder sicher absetzen können bis zur Frage, wie man Schulwege so sicher machen kann, dass die Eltern keine Bedenken haben müssen, ihre Kinder zu Fuß zur Schule gehen zu lassen. In diesem Feld soll eine Arbeitsgruppe aus Schule, Ordnungsamt, Verkehrswacht und Polizei gebildet werden.