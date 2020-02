Willich : Neuer Bürgerbus hat niedrigen Einstieg

Willich Der Bürgerbusverein Willich hat jetzt einen Niederflurbus und ist damit der erste der drei Bürgerbusvereine im Willicher Stadtgebiet. Der Bus macht das Einsteigen leichter und kann auch Rollstuhlfahrer mitnehmen.

Dafür musste ein Mercedes Sprinter entsprechend umgebaut werden. „Eigentlich war unser neuer Bus schon Ende August einsatzfertig, aber es gab ein Problem“, berichtet Malessa. Und das lag an den Willicher Straßen, genauer gesagt an den Bodenwellen, die vielerorts im Stadtgebiet eingebaut sind. Der Niederflurbus setzte aufgrund seines tiefen mittleren Bereiches auf, wie bei einer Probefahrt festgestellt wurde. Das Fahrgestell musste nachgearbeitet werden, und eine erneute TÜV-Abnahme war nötig. All das dauerte, und so ging es erst jetzt mit einigen Monaten Verspätung los.