Katholische Frauengemeinschaft Schiefbahn : Selbstgestrickter Karneval kommt gut an

„Hänsel am Mittag“ hieß die Talkshow mit Märchengestalten, die bei den Besuchern für viele Lacher sorgte. Foto: Norbert Prümen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Schiefbahn Zu ihrer mittlerweile 67. Sitzung hatten die Damen der Katholischen Frauengemeinschaft Schiefbahn in die Kulturhalle eingeladen. Das Programm wird ausschließlich von eigenen Kräften gestaltet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

28 Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft Schiefbahn sorgten jetzt für märchenhafte Momente in der Kulturhalle. „Außer Rand und Band – die KFD im Märchenland“ lautete das närrische Motto auf der mittlerweile 67. Sitzung. Am Sonntag sorgten 240 Besucherinnen für ein ausverkauftes Haus, am Montag blieben einige wenige Plätze frei.

Die jecken KFD-Frauen sorgten mit ihren prachtvollen und farbenfrohen Kostümen für ein Gegengewicht zur kalten, grauen Jahreszeit, und zwar sowohl auf der Bühne als auch im Zuschauerraum. Fast schon ein Markenzeichen des Schiefbahner KFD-Karnevals: Das gesamte Programm ist „selbstgestrickt“, es werden keine auswärtigen Akteure verpflichtet. Das Konzept ging wieder auf, denn schon der Anfang war grandios: Der Großteil der Frauen mit grünen Haaren und grünen Kostümen bildete ein riesiges Froschorchester, das vom Oberfrosch (Silke Leutloff) dirigiert wurde, während der Froschkönig der Prinzessin die goldene Kugel aus dem Brunnen holte. Was auffiel: Sowohl auf der Bühne als auch unter den Zuschauerinnen waren alle Altersklassen vertreten.

Die Darstellerinnen überboten sich an Spielfreude. Zum Publikumsliebling avancierte schnell Maria Tillmanns-Berger – der Applaus fiel enorm aus, egal, in welche Rolle sie schlüpfte. Schnelle Rollenwechsel wirkten kurzweilig. Hildegard Flatters leitete jetzt erstmals nicht die Sitzung, sondern war eine der 28 Aktiven. Als Präsidentin gab Andrea Toups eine gute Figur ab. An ihrer Seite: ihre Assistentin Silke Leutloff. Andrea Toups kündigte „22 flinke Beine zu flotter Musik“ an und meinte die KFD-Tanzgarde. Zwischendurch wurden immer wieder Orden verteilt. Der erste ging an Edith Kumetz, eine KFD-Karnevalistin der ersten Stunde. Etliche Frauen bekamen die Auszeichnung aufgrund 11- oder 22-jähriger Zugehörigkeit zur Karnevalsgruppe. Einige Familiennamen tauchten gleich mehrfach auf.

Monika Oyen und Annika Oyen sind Schwiegermutter und Schwiegertochter, die in dem Sketch als Kathrinchen und Petronella mit Gemeinheiten nicht geizten. Die eine hatte einen Holzsplitter im Finger, die andere fragte: „Hast du dich am Kopf gekratzt?“ Kathrinchen gab Lebensweisheiten wie diese von sich: „Lieber Speck auf den Hüften, als Magersucht im Hirn.“ Alina ­Stöckl rief zum Mitsingen auf, der Text auf Plattdeutsch erschien auf einer Leinwand. Für das Licht und den guten Ton sowie für das hurtige Wegräumen der Requisiten waren wieder einige wenige Männer zuständig. Die Talkshow „Hänsel am Mittag“ begeisterte durch so illustre Gäste wie die Feministin Gretel, das 114 Jahre alte Dornröschen oder den Bösen Wolf. Hans im Glück (Sara Kruse) wurde von den anderen beneidet, weil bei ihm alles fluppte.