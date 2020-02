Schulausschuss : Mehr OGS-Plätze für Hubertusschule

Willich Der Willicher Schulausschuss empfiehlt dem Rat, die Zahl der Gruppen der Offenen Ganztagsschule (OGS) von 35,5 auf 36 Gruppen zu erhöhen. Das entschieden die Politiker einstimmig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nadia Joppen

Die halbe Gruppe soll zum nächsten Schuljahr an der Hubertusschule in Schiefbahn eingerichtet werden. Sonst könnten dort lediglich angemeldete Geschwisterkinder einen Platz bekommen. Zur Betreuung der Kinder wird eine weitere Dreiviertelstelle geschaffen. Die Hubertusschule hat bereits ein Raumkonzept entwickelt, wie die zusätzlichen OGS-Kinder „unter gemeinsamer Nutzung eines Raumes betreut werden können“, berichtete die Verwaltung in ihrer Vorlage. Durch die zusätzliche Stelle entstehen Kosten von jährlich 40.000 Euro.

In ihrer Vorlage berichtet die Verwaltung, dass zum derzeitigen Stand und unter Berücksichtigung einer zehnprozentigen Überbelegung der Gruppen immer noch 25 OGS-Plätze fehlen. Dabei sticht die Albert-Schweitzer-Schule in Anrath hervor: Dort fehlen zum jetzigen Zeitpunkt 15 Plätze, aber neue Gruppen sind nicht möglich, weil die Räume fehlen. Die Verwaltung rechnet im Sommer mit einer längeren Warteliste. Zum Schuljahresbeginn im Sommer 2021 soll der geplante Anbau an der Schule fertig sein, dann wären Gruppen-Ausweitungen möglich. Allerdings hat die Verwaltung aktuell eine Idee für einen Ausweg: An der – ebenfalls in Anrath befindlichen – Gottfried-Kricker-Schule gibt es noch Aufnahme-Kapazitäten mit OGS-Platz.