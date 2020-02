Umfrage der IHK : Jedes vierte im Ausland tätige Unternehmen senkt sein Auslands-Budget

Die Industrie- und Handelskammern Düsseldorf und Mittlerer Niederrhein haben 900 Unternehmen befragt, wie und wo sie ihre Auslandsaktivitäten betreiben.

(sti) Die Krefelder Wirtschaft ist in großem Maße exportorientiert. Das Geschäft mit dem und im Ausland hat eine große Bedeutung. Niederlassungen und Verkaufsbüros vor Ort spielen eine wichtige Rolle. Die Industrie- und Handelskammer mit Sitz in Krefeld am Nordwall hat deshalb eine Umfrage durchgeführt.

25 Prozent der im Ausland aktiven Unternehmen wollen ihre Auslandsbudgets daher in diesem Jahr senken, 19 Prozent beabsichtigen eine Erhöhung. Damit gaben die Betriebe in der regelmäßigen Umfrage der Industrie- und Handelskammern zum zweiten Mal in Folge an, dass sie ihre Investitionen im Ausland reduzieren möchten. Seit der Wirtschaftskrise 2009 war dies nur einmal der Fall – im Spätsommer 2016 und zu Jahresbeginn 2017. „Damals waren die Meldungen der Unternehmer allerdings nicht so restriktiv wie aktuell“, so Steinmetz.