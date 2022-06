St.-Johannes-Schützengesellschaft feiert : Was beim Schützenfest Clörath-Vennheide geplant ist

Willich Von Donnerstag bis Sonntag feiert die St.-Johannes-Schützengesellschaft nach langer Pause ihr Schützenfest mit Schießen, Paraden, Bällen, und Partys. Es ist der erste Auftritt für das Königspaar.

An Fronleichnam geht es los: König Michel Paschen kann endlich mit seiner Gundi als Königspaar der St.-Johannes-Schützengesellschaft Clörath-Vennheide gefeiert werden. Nach der zweijährigen Pandemie-Pause startet das Schützenfest am 16. Juni (15 Uhr) mit dem Schüler- und Jugendprinzenschießen auf der Schießanlage Meier (Reiherweg 5). Am Freitag (17. Juni) wird um 20 Uhr der Zeltmai vor dem Festzelt gesetzt. Ab 20.30 Uhr heizt DJ Yeti unter dem Motto „Clörath brennt“ ein. Am Samstag (18. Juni) marschieren die Clörather Schützen zur Kranzniederlegung am Missionskreuz und von dort zur Festmesse um 17 Uhr (St. Johannes Pfarrkirche, Anrath). Samstagabend beginnt um 19.30 Uhr die Party im Festzelt mit der Band „Teamwork“. Sonntag ist das Programm dicht: 9.30 Uhr Parade vor der Ehrentribüne in Vennheide, danach musikalischer Frühschoppen im Festzelt. Die Abendparade beginnt um 19 Uhr ebenfalls vor der Ehrentribüne, danach ist Königs-Galaball mit der Band „Klangstadt“.