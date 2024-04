Politik in Willich Willich hat einen Haushalt für das laufende Jahr

Erstaunlich aber: Bei der finalen Verabschiedung des Haushalts in seiner Gesamtheit – also mit den erhöhten Einnahmen aus der Grundsteuer – stimmt auch die Wählergruppierung zu. Ein Verhalten, das intern sicher noch für viele Diskussionen sorgen wird. Am Ende aber bleibt, dass Willich nun einen Haushalt hat und etwas sorgenfreier in die Zukunft schauen kann.